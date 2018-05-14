Израильская футбольная команда сменила название в честь Трампа

Футбольных команда «Бейтар» из Иерусалима объявила о своем переименовании в знак признания заслуг президента США Дональда Трампа перед родным городом.



«Футбольный клуб «Бейтар», будучи одним из самых заметных символов города, счастлив встречным жестом воздать должное президенту за его любовь и поддержку. Председатель и владелец Эли Табиб вместе с исполнительным директором Эли Оханой решили добавить к названию клуба имя американского президента, сотворившего историю», — передает «РИА Новости».

«Бейтар» отметил решение Трампа пойти против международного соглашения и признать Иерусалим «вечной столицей Израиля».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа.