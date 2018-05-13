Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные израильской армии.

Отмечается, что самолеты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

«Взрывы, которые сейчас слышны в северной части сектора Газа, являются результатом активности наших сил», — подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.



Палестинцы утверждают, что израильские самолеты выпустили семь ракет в сторону сельскохозяйственного района к востоку от города Бейт-Ханун.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Сирии. Удар был нанесен в рамках «широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии».