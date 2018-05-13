В Индии 40 человек погибли из-за песчаной бури и грозовых ливней

В Индии как минимум 40 человек погибли в результате песчаной бури и грозовых ливней. Об этом сообщает газета The Times of India.

Уточняется, что грозы и песчаные бури бушевали в штатах Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия и Столичного округа Дели.

Во многих районах шквалистый ветер вырывал деревья и валил электрические столбы. Сейчас в них наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

В августе прошлого года из-за наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны погибли более 200 человек. В соседнем Бангладеше стихия унесла жизни более 50 человек.