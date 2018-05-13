Китай начал испытания первого авианосца собственной разработки

В Китае начались испытания авианосца проекта 001А, построенного силами национальной промышленности. Об этом сообщает информагентство «Синьхуа».



«Первый построенный национальными силами авианосец 13 мая на рассвете покинул причал и начал ходовые испытания», — сказано в сообщении.



Других подробностей испытаний не приводится.

Авианосец Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. По информации китайских СМИ, на борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).



Отметим, что, по данным Global Firepower, Китай находится на третьем месте в мире по силе армии.