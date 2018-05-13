В Индонезии при взрывах в церквях погибли 9 человек, еще 40 ранены

На острове Ява в Индонезии при взрывах в церквях погибли 9 человек. Еще 40 пострадали, сообщает местная газета Jakarta Globe.

LIVE UPDATES: Bombs strike three churches in Surabaya, East Java, Sunday morning (13/05). Police confirmed one suicide bomber. Casualties so far: 9 dead, 40 injured. pic.twitter.com/ovhcjJNYQM

— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 13 мая 2018 г.

Взрывы прогремели во время воскресной мессы. Первый взрыв прогремел в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут.

По предварительным данным, нaпадавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы, передает «РИА Новости».