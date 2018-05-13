Новости происшествий

09:52 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Индонезии при взрывах в церквях погибли 9 человек, еще 40 ранены

09:23, 13.05.2018
В Индонезии при взрывах в церквях погибли 9 человек, еще 40 ранены
Фото: realnoevremya.ru

На острове Ява в Индонезии при взрывах в церквях погибли 9 человек. Еще 40 пострадали, сообщает местная газета Jakarta Globe.

Взрывы прогремели во время воскресной мессы. Первый взрыв прогремел в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут.

По предварительным данным, нaпадавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы, передает «РИА Новости».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также