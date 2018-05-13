Нижегородский «Олимпиец» сохранил прописку в ФНЛ
Нижегородский «Олимпиец» в последнем туре первенства Футбольной национальной лиги одержал победу в гостях.
Подопечные Николая Писарева вырвали победу у финалиста Кубка России-2018 курского «Авангарда» на его поле — 3:2.
Один из голов на счету экс-уфимца Александра Фомина. В запасе остались еще один бывший игрок «Уфы» вратарь Михаил Бородько и отданый в аренду уфимцами в Нижний Новгород полузащитник Игорь Безденежных.
Победа позволила ФК «Олимпиец» набрать 44 очка и занять 12-е место.
Чемпионом сезона стал ФК «Оренбург», завоевавший вместе с самарскими «Крыльями Советов» путевку в Премьер-лигу.
Выбывают во второй дивизион «Ротор-Волгоград», владивостокская «Луч-Энергия, ФК „Тюмень“ и воронежский „Факел“.
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