Нижегородский «Олимпиец» сохранил прописку в ФНЛ

Нижегородский «Олимпиец» в последнем туре первенства Футбольной национальной лиги одержал победу в гостях.

Подопечные Николая Писарева вырвали победу у финалиста Кубка России-2018 курского «Авангарда» на его поле — 3:2.



Один из голов на счету экс-уфимца Александра Фомина. В запасе остались еще один бывший игрок «Уфы» вратарь Михаил Бородько и отданый в аренду уфимцами в Нижний Новгород полузащитник Игорь Безденежных.



Победа позволила ФК «Олимпиец» набрать 44 очка и занять 12-е место.

Чемпионом сезона стал ФК «Оренбург», завоевавший вместе с самарскими «Крыльями Советов» путевку в Премьер-лигу.



Выбывают во второй дивизион «Ротор-Волгоград», владивостокская «Луч-Энергия, ФК „Тюмень“ и воронежский „Факел“.