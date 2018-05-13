Российская военная полиция приступила к патрулированию южной части Дамаска

Российская военная полиция начала патрулирование южных кварталов Дамаска, освобожденных от боевиков.

Полицейские охраняют районы Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда. Для обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты. Подразделения военной полиции несут круглосуточное дежурство. С населением наладили взаимодействие, передает «РИА Новости».

Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа. Отмечается, что самолеты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части города.