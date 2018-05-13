Самойлова о своем выступлении на «Евровидении»: «Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», не считает, что ее поражение связано с политикой и считает его справедливым. Такое мнение она высказала в субботу в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — заявила певица.

Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку.

«Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал» — отметила исполнительница.



Напомним, что Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточное количество очков, чтобы принять участие в финале.

