УНИКС в 1/4 плей-офф Единой Лиги ВТБ сразится с «Нижним Новгородом»

Сегодня стали известны все участники и сетка плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ — 2017/18.

Казанский УНИКС в 1/4 финала встретится с «Нижним Новгородом». Серия пройдет до трех побед, по схеме 1-2-2. Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.

Первая игра серии пройдет 23 мая в Казани. Победители пар выходят в «Финал четырех», который пройдет 8—10 июня в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец».