Коллектив Верховного суда РТ и ветераны судебной системы открыли «Аллею правосудия»

Судьи Верховного суда Татарстана во главе с его председателем Ильгизом Гилазовым и ветераны судебной системы открыли аллею Правосудия в парке «Заказанье» Высокогорского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба ВС РТ.

По инициативе Ильгиза Гилазова в торжественной обстановке коллективом заложен памятный камень.

Первые саженцы (более 120 деревьев) были высажены здесь еще осенью прошлого года. Сейчас к ним прибавилось еще свыше 150 саженцев. В посадке деревьев приняли участие и ветераны судебной системы — находящиеся в почетной отставке судьи Риф Шарифуллин, Глюся Махмутова, Ильдус Якупов, Мехамади Газтдинов и другие.

Высадка деревьев прошла в рамках природоохранной акции «Всероссийский день посадки леса». Проектирование и озеленение аллеи планируется продолжить и в дальнейшем, отметили в пресс-службе суда.

