Россия подала заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году

Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и руководитель штаба российской сборной Роман Ротенберг.

«Мы подали заявку [на проведение чемпионата мира 2023 года] до 1 апреля», — цитирует его ТАСС.

Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страны, желающие принять мировое первенство 2023 года, должны ее позднее 1 сентября 2018 года отправить заявку, а до 10 января 2019 — представить развернутый план проведения соревнований и внести взнос за заявку в размере 10 тыс. швейцарских франков. Голосование и финальная презентация заявок пройдут в мае 2019 года в Братиславе.

Ранее чемпионат мира по хоккею уже проходил в России: в 2000 году его принимал Санкт-Петербург, в 2007 году — Москва и Мытищи, в 2016 году — Москва и Санкт-Петербург.



Напомним, что в Дании в эти дни проходит ЧМ по хоккею — в последнем матче на данный момент матче сборная России в овертайме уступила Чехии со счетом 3:4.