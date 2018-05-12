Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году

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Первые роботы-собаки от американской компании Boston Dynamics появятся в продаже уже в 2019 году. Однако цена на них пока не уточняется, сообщает TechCrunch.

«Мы планируем заключить контракты на создание 100 экземпляров SpotMini до конца этого года. Это станет шагом к массовым продажам, которые мы надеемся начать в 2019 году»,— рассказал один из основателей компании Марк Рэйберт.

создали, отмечается в сообщении. Устройство весит около 66 фунтов (около 30 кг) и может работать около 90 минут без подзарядки.

Ранее сообщалось, что японская компания Sony начала принимать предзаказы на новое поколение робота-собаки Aibo, в магазины он поступит в январе 2018 года.