Медведев готов корректировать параметры «Цифровой экономики»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика должна быть построена по цифровым законам. Однако есть вероятность, что ориентиры этого процесса необходимо будет менять и подстраиваться под мировые тенденции.

В 2017-м году Медведев утвердил государственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно документу, к 2024 году 97% домашних хозяйств страны будут иметь доступ к интернету.

Во всех городах с населением более 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G), передают «Известия».

В России появятся 10 цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. IT-специалистов в год, а доля населения, владеющего цифровыми навыками, составит 40%.

Напомним, на реализацию программы «Цифровая экономика» правительство России планирует потратить порядка 522 млрд рублей.