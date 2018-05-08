«Мы настолько в «цифре», что даже сами не замечаем»

Что такое цифровая экономика и как она меняет нашу жизнь

Фото: «БАРС Груп»

На реализацию программы «Цифровая экономика» правительство России планирует потратить порядка 522 млрд рублей. Ключевых направлений несколько — от умной энергетики, финансов, искусственного интеллекта, систем безопасности, беспилотных летательных аппаратов, кораблей и автомобилей до умной еды и персональной медицины. Ведущие ИТ-компании генерируют идеи в соответствии с этими темами. «Реальное время» побывало на одном из таких мозговых штурмов.

«Хочу дать официанту чаевые, а наличных нет»

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года и потребует порядка 522 млрд рублей. Из них средства госбюджета — 150 млрд. Предполагается, что остальную сумму выделят компании информационной отрасли.

Вложения отобьются: по оценкам McKinsey & Company, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1—8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34 процентов общего ожидаемого роста ВВП.

Развивать цифровую экономику в России пока планируют по пяти направлениям — кадры и образование; информационная инфраструктура; информационная безопасность, научно-технический задел и нормативное регулирование. Что значит цифровая экономика для потребителя — слова непонятные, деньги огромные и при чем здесь я? На самом деле цифровая экономика давно вошла в нашу жизнь и закрепилась настолько, что мы даже не замечаем ее.

По оценкам McKinsey & Company, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1—8,9 трлн рублей



— Мы уже привыкли, что мы не ходим пешком, чтобы записать ребенка в детсад. Мы привыкли к тому, что бумажные дневники — только для того, чтобы обменяться сообщениями с учительницей и даже для этого они уже не нужны, мы с ней можем в мессенджере контактировать. Мы привыкли, что для того, чтобы записаться к врачу, не надо идти за талоном к семи утра в поликлинику. Мы настолько все становимся в цифре, что даже сами не замечаем. У меня в последние 2 недели нет ни одной бумажной банкноты в кошельке, и я попадал в ситуации, когда хочу дать официанту чаевые, а наличных нет, — рассказывает Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп».

«Мы ищем тех, кто, возможно, породит новое направление или новый проект»

Цифровые технологии изменили целые отрасли. За 3 месяца 2017 года 45 млн гостей по всему миру сняли жилье на Airbnb, а стоимость компании уже превысила таких гигантов, как Marriott, Starwood и Wyndham. Поездки на такси, благодаря агрегаторам стали в разы дешевле, а если ехать компанией — даже дешевле, чем на общественном транспорте. Магазины сокращают издержки и делают товары доступнее, благодаря торговле через интернет, а сервисы с отзывами покупателей заставляют производителей конкурировать и делать товары качественнее. Цифровые технологии способствуют росту экономики, улучшению делового климата, служат социальными лифтами, сокращают социальное и географическое неравенство — банки уходят в онлайн, слушать лекции можно в интернете, а консультироваться со светилами науки с помощью телемедицины.

Детализирует развитие цифровой экономики — программа «Национальная технологическая инициатива». Это основа для ИТ-компаний, своеобразная подсказка — какие рынки нуждаются в технологических изменениях и что будет востребовано государством и коммерческим сектором в будущем.

Более 200 сотрудников и партнеров компании собрались, чтобы придумывать проекты, которые можно продать бизнесу или государству, на основе которых могут быть развиты сервисы для граждан

Ключевых направлений девять — от умной энергетики, финансов, искусственного интеллекта, систем безопасности, беспилотных летательных аппаратов, кораблей и автомобилей до умной еды и персональной медицины. То без чего человек не представит своей жизни завтра, сегодня придумывают ведущие ИТ-компании. У всех разные способы мозгового штурма — «БАРС Груп» регулярно собирает сотрудников на образовательный проект «БАРС. UP! Grade». В этом году 14 команд с географией от Калининграда до Владивостока, всего более 200 сотрудников и партнеров компании, собрались, чтобы придумывать проекты, которые можно продать бизнесу или государству, на основе которых могут быть развиты сервисы для граждан.

— У нас много рутиной работы. Для создания больших систем требуются годы, и порой отдельный специалист, занимаясь долгое время одним и тем же, устает. Мы устраиваем им стрессовую ситуацию, в которой они могут расширить свое сознание, выйти за рамки того, что они видят в своей повседневной работе. И второй момент — мы ищем тех, кто, возможно, породит новое направление или новый проект, возглавит его и добьется того что они «взлетят», — говорит Тимур Ахмеров.

На шестом по счету «БАРС. UP! Grade» участникам действительно устроили стресс. Сформировавшиеся за 2 недели до мозгового штурма команды перемешали, в итоге пришлось перестраивать свои выступления, в короткие сроки вникать в незнакомую тему. Итоги «апрейда» — несколько проектов-победителей, которые поставят на реализацию.

«Делая такую систему, можем сказать, что мы делаем что-то лучше? Конечно»

«БАРС Груп» — это крупнейший разработчик ИТ-решений для корпоративного и госсектора. В портфеле решений «БАРС Груп» более 10 бизнес-направлений, 4 государственных информационных системы, множество кейсов в корпорациях и 83 региона присутствия. Татарстан — не исключение.

— Мы делаем биллинговую систему расчета коммунальных платежей — считаем цифры, количество потребленных ресурсов, умноженное на стоимость, равно цена и умноженное на площадь — эта система находится в облаке, и все в Татарстане считается ею. Мы, делая такую систему, можем сказать, что мы делаем что-то лучше? Конечно, потому что все эти расчеты и цифровые интеграции между биллинговой системой и банками приема платежей избавляют от комиссии при оплате коммунальных услуг. Мы делаем эту услугу дешевле, — объясняет Ахмеров «на пальцах», убеждая, что «цифровая экономика» и ИТ-компании ближе, чем привыкли думать, и они не только для бизнеса и государства, но и для его людей.





Итоги «апрейда» — несколько проектов-победителей, которые поставят на реализацию

Один из наиболее свежих кейсов — ФГИС «Ценообразование в строительстве». Ресурс, созданный для специалистов строительной отрасли и органов власти, может быть полезен частным лицам.

— Мы изменили целую отрасль, а не просто какую-то программу написали. Знаете, какие три топовых позиции в госзакупках? Это стройка, стройка и стройка. Рынок стройки в России составляет более 5,5 трлн рублей в год. Это не только для государства, чтобы посчитать стоимость строительства. Я как гражданин могу зайти на этот ресурс и посмотреть, сколько стоит стройматериал, если я строю коттедж или дом, если я вложился в долевое строительство, где производится кирпич и сколько он стоит с учетом доставки. Я могу потребить информацию, которая мне раньше была не доступна, — говорит Ахмеров.

«Сейчас много чего можно сделать прорывного, но «нормативка» не дает»

Тормозом на пути к цифровой экономике иногда становятся законы. «Сейчас много чего можно сделать прорывного, но «нормативка» не дает. Благо нас слышат с этими идеями. Для этого мы идем в аналитический центр при правительстве, в АНО «Цифровая экономика», профильные ФОИВы. Мы общаемся с депутатами Госдумы, сенаторами», — говорит Ахмеров.

По сообщениям Центра компетенций по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», свыше 50 законопроектов разработают в ближайшие 2 года в рамках программы «Цифровая экономика», около половины из них внесут на рассмотрение в Госдуму уже в текущем году.

Свыше 50 законопроектов разработают в ближайшие 2 года в рамках программы «Цифровая экономика»



Идея-фикс у «БАРС Груп» — превращать данные в знания. «Мы создаем большие системы, в них масса информации, но даже невооруженным глазом видно, что мы используем эту информацию неполностью».

— Когда мы говорим о технологиях, то в первую очередь упоминаем слово «гаджеты». Самым слабым звеном в работе программного обеспечения и появления данных является человек. Если есть информационные системы, где набиваются данные человеком — эти информационные системы как минимум не современны. Чем больше информации в эту бигдату поступает из разных источников — гаджетов, носимых устройств по любым темам: медицина спорт, ЖКХ, энергетика, логистика, транспорт, чем больше становится этой бигдаты, тем больше знаний можно получать из этих данных. Искусственный интеллект, который зарождается из больших данных и интернета вещей, — это то, что будет развиваться сейчас в каждом из наших направлений, — говорит Тимур Ахмеров.