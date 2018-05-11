Реальный эффективный курс рубля в апреле снизился на 4,8 процента по отношению к марту

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в апреле 2018 года снизился на 4,8% по отношению к марту. Об этом сказано в материалах Центробанка.

В январе — апреле реальный эффективный курс рубля снизился к аналогичному периоду 2017 года на 7,8%.

При этом реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 5,5% по сравнению с мартом, к евро — на 5,2%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58—60 рублей за доллар. По мнению бывшего министра финансов России, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, в ближайшие месяцы этого не произойдет.