«Нефтехимик» обыграл «Оренбург-2» со счетом 4:0
В рамках 23-го тура «Урал — Приволжье» Профессиональной футбольной лиги нижнекамский клуб «Нефтехимик» обыграл «Оренбург-2» со счетом 4:0.
Матч прошел на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. За хозяев голы забили Канаев, Каменщиков, Умаров и Петролай.
На данный момент команда Юрия Уткульбаева с 36 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч нижнекамцы проведут 20 мая в Екатеринбурге против местного «Урала-2».СпортФутбол Татарстан
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