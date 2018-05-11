Новости спорта

20:45 МСК
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» обыграл «Оренбург-2» со счетом 4:0

20:25, 11.05.2018

В рамках 23-го тура «Урал — Приволжье» Профессиональной футбольной лиги нижнекамский клуб «Нефтехимик» обыграл «Оренбург-2» со счетом 4:0.

Матч прошел на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. За хозяев голы забили Канаев, Каменщиков, Умаров и Петролай.

На данный момент команда Юрия Уткульбаева с 36 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч нижнекамцы проведут 20 мая в Екатеринбурге против местного «Урала-2».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также