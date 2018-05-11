ФК «Уфа» получил лицензию на участие в Лиге Европы

По итогам заседания комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) футбольный клуб «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Лиге Европы, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В то же время по итогам заседания в связи с невыполнением обязательных критериев было отказано в выдаче лицензии РФС «Амкару», «Тосно» и «Ростову». Отмечается, что клуб из Ростова-на-Дону также не получил лицензии УЕФА, сообщает «Чемпионат».

В соответствии с правилами РФС по лицензированию, у данных футбольных клубов имеется возможность подачи апелляционной жалобы в установленные сроки. Апелляционный комитет рассмотрит поступившие жалобы в конце мая.