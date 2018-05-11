Казанскую компанию оштрафовали на 0,5 миллиона рублей за свалку металлолома в Альметьевске

Верховный суд Татарстана подтвердил решение городского суда Альметьевска, оштрафовавшего «Казанское производственное объединение» на 155 тыс. рублей, и назначил еще один штраф в размере 400 тыс. рублей.



Отмечается, что компания организовала в Альметьевском районе свалку отходов из черных металлов площадью 1,77 тыс. кв. м. В результате произошло загрязнение почвы нефтепродуктами на территории 0,83 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсант».

Второй штраф компания получила за то, что не рекультивировала ранее нарушенный плодородный слой почвы (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ).

Инспекторы Минэкологии также привлекли предприятие к ответственности за несоблюдение требований при обращении с отходами производства (ст. 8.2 КоАП РФ) и порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).