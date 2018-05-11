Михаил Дворкович стал вице-президентом ВТБ

Михаил Дворкович, младший брат покидающего правительство и.о. вице-премьера Аркадия Дворковича, стал вице-президентом банка ВТБ. На этой позиции он будет курировать работу компании «Главкино».



Дворкович работает в ВТБ со 2 апреля и курирует работу компании «Главкино», передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

До этого «Главкино» курировал зампред правления ВТБ Василий Титов. В настоящее время он занимает пост советника главы банка.

Ранее сообщалось, что акции ВТБ на Мосбирже упали на 10% после включения президента-председателя правления банка Андрея Костина в черный список Минфина США.