Михаил Дворкович стал вице-президентом ВТБ
Михаил Дворкович, младший брат покидающего правительство и.о. вице-премьера Аркадия Дворковича, стал вице-президентом банка ВТБ. На этой позиции он будет курировать работу компании «Главкино».
Дворкович работает в ВТБ со 2 апреля и курирует работу компании «Главкино», передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
До этого «Главкино» курировал зампред правления ВТБ Василий Титов. В настоящее время он занимает пост советника главы банка.
Ранее сообщалось, что акции ВТБ на Мосбирже упали на 10% после включения президента-председателя правления банка Андрея Костина в черный список Минфина США.ЭкономикаБанки
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