В Казанском кооперативном институте начнут обучать исламской экономике

Казанский кооперативный институт начнет с 2018 года обучать студентов исламской экономике в рамках подписанного соглашения с Ассоциацией предпринимателей-мусульман России. Об этом рассказала ректор института Алсу Набиева на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit».



«Мы подготовили учебные планы по направлению «Экономика», профиль «Исламский бизнес» и «Исламские финансы», то есть два направления, которые у нас будут реализовываться, и мы сейчас будем привлекать кадровых партнеров на эти программы, чтобы они могли также участвовать в разработке учебных планов», — объяснила ректор.

Набор студентов по специальностям объявят уже летом. При этом всего создадут две группы по 25 человек в рамках бакалавриата.

Напомним, форум KazanSummit стартовал накануне. Подробнее о первом дне форума — в материале «Реального времени».