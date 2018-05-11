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«Просвещение» отсудило у издательства «Вентана-Граф» более 3,7 миллиарда рублей

15:40, 11.05.2018

Арбитражный суд Москвы взыскал с издательства «Вентана-Граф» 3,7 млрд рублей по иску «Просвещения» за использование схожего логотипа на обложках учебных пособий.

Представители «Просвещения» сообщили в суде результаты соцопросов ВЦИОМа и РАН, из которых следует, что свыше 80% потребителей путают два логотипа, передает RNS.

Напомним, «Просвещение» подало иск в конце декабря «за распространение контрафактных товаров». Издательство требует «уничтожить весь тираж незаконно выпущенной учебной продукции».

ОбществоОбразование
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