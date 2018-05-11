Госдума предложила оказать попавшим под санкции США компаниям поддержку из бюджета

Госдума рекомендовала правительству предусмотреть в бюджете на 2019—2021 годы средства на поддержку пострадавших от санкций США компаний.



«Мы рекомендуем правительству России в постановлении Госдумы при подготовке бюджета на следующее трехлетие предусмотреть меры поддержки организаций, которые пострадали от санкций», — цитирует «Интерфакс» первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Отмечается, что правительство должно будет самостоятельно определить размер средств, конкретные компании и отрасли, нуждающиеся в помощи.

Ранее авторы законопроекта о контрсанкциях решили исключить из него запрет на импорт в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.

