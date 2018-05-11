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АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 135,5 млн рублей

14:24, 11.05.2018
АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 135,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными 20 сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 135,5 млн рублей.

Две из них были заключены с компаниями, остальные — с физлицами, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, а также выдачи и переводов наличных средств со счетов в ТФБ.

Ранее сегодня Верховный суд РТ продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка».

ЭкономикаБанки Татарстан
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