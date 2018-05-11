Верховный суд РТ продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка»

Фото: Реальное время

До 16 августа под домашним арестом останется обвиняемый банкир и депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Такое решение сегодня принял Верховный суд Татарстана по ходатайству следствия, передает из зала суда журналист «Реального времени».

Необходимость продления меры пресечения представитель Следкома Ильсур Сабирзянов обосновал тем, что процедура ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ не завершена. На уточняющий вопрос судьи Александра Шемуранова, следователь ответил, что из 120 томов уголовного дела Роберт Мусин изучил только 10.

Обвиняемый банкир ходатайство следствия поддержал, представитель прокуратуры РТ Марат Когай настаивал на том, что основания для наложенных судом ограничений не утратили актуальность.

Напомним, Роберт Мусин с марта 2017 года находился в СИЗО, однако через 10 месяцев по ходатайству Следкома был освобожден судом под домашний арест. Из основного дела ТФБ в отдельное производство были выделены четыре эпизода злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), вину по ним бывший предправления банка полностью признал. Ущерб в этой части оценен в 24,6 млрд рублей.