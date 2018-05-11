МИД: на акции «Бессмертный полк» в Москве предотвратили теракт

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что российские спецслужбы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве.



«Задержаны сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие», — цитирует ТАСС Сыромолотова.

Отмечается, что они перемещались из Сибири и Нового Уренгоя.

«Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», — добавил замглавы МИД.

Ранее в Ярославле задержали пять членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые планировали серию атак на территории Московского региона.