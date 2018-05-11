Минприроды: четыре региона Приволжья не выбрали операторов по обращению с отходами

Семь регионов России, в том числе четыре региона ПФО, еще не приступили к выбору операторов по обращению с отходами. При этом все требования выполнила Мордовия.



Среди отстающих регионов оказались Татарстан, Пензенская, Самарская области, Пермский край, а также Москва и Псковская и Орловская области.

«Здесь вообще не начаты конкурсные процедуры. В 26 регионах конкурсные процедуры по выбору 54 региональных операторов только объявлены. На сегодняшний день все требования выполнены лишь в четырех регионах — это Ивановская (два оператора) и Астраханская области, город федерального значения Севастополь и Республика Мордовия», — сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на и.о. министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Отмечается, что информацию по отстающим регионам представят в правительство РФ.

Накануне в Общественной палате предложили создать единого федерального оператора для решения проблемы с отходами.