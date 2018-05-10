В Общественной палате предложили «национализировать» свалки

Решение проблемы твердых бытовых отходов в России необходимо начинать с создания единого федерального оператора, который бы управлял этими потоками. Для этого Россия должна «национализировать» мусор.



«Нужно системное решение этой проблемы. Начинать надо с создания большого мощного федерального оператора по управлению потоком мусора в стране… Нужна, как бы это ни звучало радикально, национализация мусорных полигонов", — передает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Отмечается, что федеральный оператор должен взаимодействовать с частными компаниями, «фактически, создавая стратегию и распределяя те или иные заказы».

«В одном только Подмосковье примерно 12 очагов социальной напряженности. Там, где большие мусорные полигоны, там социальная напряженность. Люди не хотят полигонов. Там, где планируют строительство мусоросжигательных заводов, люди не хотят строительства таких заводов. Идут разговоры о том, чтобы вывозить московский мусор в соседние регионы — люди в соседних регионах этого не хотят», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить эффективное обращение с отходами производства и ликвидировать все выявленные свалки в границах городов.