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РУСАДА расторгнет договор с Мордовией о совместной борьбе с допингом

13:50, 11.05.2018

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расторжение действующего соглашения с Мордовией в области противодействия допингу. Это связано в том числе с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«РУСАДА инициирует расторжение действующего меморандума «О сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством и Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте» из-за его несоответствия современным требованиям, предъявляемым к проведению антидопинговой политики на территории субъектов Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Уведомление о расторжении договора было направлено сегодня в адрес главы Мордовии Владимира Волкова. Меморандум будет расторгнут в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.

Ранее сообщалось, что Россия потребует изменить правила восстановления РУСАДА для проведения международных турниров.

Спорт
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