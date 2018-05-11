В России ликвидируют Федеральное агентство научных организаций

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут к новому Министерству науки.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Также источник подтвердил, что Минобрнауки будет разделено на Министерство образования и Министерство науки. При этом функции ФАНО после его ликвидации перейдут к Министерству науки.

Ранее СМИ сообщали, что в новой структуре правительства, которое сформируют после инаугурации президента, исчезнет Министерство образования и науки. Вместо него появятся Министерство образования и Министерство высшей школы и науки или Министерство науки и высоких технологий.