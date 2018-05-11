Главный тренер «Перуджи»: «Жребий к нам жесток, будем играть против лучшей команды мира»

Главный тренер «Перуджи» Лоренцо Бернарди поделился ожиданиями от полуфинальной встречи с казанским «Зенитом» в «Финале четырех» Лиги чемпионов. В беседе с журналистом «Реального времени» он признался, что путь команды в Лиге чемпионов был тяжелым, и жребий полуфинала тоже подкинул им «подарок» в виде лучшей команды мира.



— В вашем полуфинале встречаются два фаворита турнира. Вы согласны, что эта встреча — скрытый финал?

— Вообще, фаворит тут один. Мы будем играть против самой сильной команды в мире, которая выиграла три последних розыгрыша Лиги чемпионов и победила в последних пяти чемпионатах России. Да, мы в Италии выиграли всех и уже взяли три трофея. И будем пытаться играть в тот волейбол, который нам позволил это сделать. Нам очень важно быть крепкими.

А что касается вашего вопроса, нам и без того не очень везло с нашей группой на пути в финал. Нам пришлось играть с крепкой «Лубе Чивитанова», и в плей-офф встречались сложные соперники.

Вот и в полуфинале встретимся с «Зенитом». Я, конечно, должен бы сказать, что нет, это не скрытый финал. Но, конечно, в полуфинале я бы предпочел встретиться с кем-то другим (смеется).

— У «Зенита» долго не было игр, а вы еще в тонусе. Это плюс или минус?

— Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, у нас в воскресенье была последняя игра, и мы находимся в игровом ритме, а с другой стороны, мы немного устали, в отличие от «Зенита». Я могу сказать, что мы рады играть в этом ритме, ведь после перерыва входить в него снова бывает тяжело, — передает слова Бернарди корреспондент «Реального времени».

Полуфинальные встречи «Финала четырех» пройдут завтра в «Баскет Холле». «Зенит-Казань» будет принимать итальянскую «Перуджу». Финальная встреча пройдет 13 мая.