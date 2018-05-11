Алекно о подготовке к «Финалу четырех» ЛЧ: «Возвращаясь с тренировки, радуюсь, что игроки не избили»

Накануне старта «Финала четырех» Лиги чемпионов в беседе с журналистами главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно признался, что подготовка идет на предельном уровне.

— Самое сложное — это настроить ребят психологически. Каждый раз, заканчивая и уходя из зала после тренировки, я доволен тем, что игроки меня просто не избили. Сейчас тренироваться очень сложно. Вижу, как они выдавливают из себя последнее. Мы были готовы сыграть этот «Финал четырех» неделю назад. Слава Богу, что все в порядке. Хорошо, что готов зал. И у нас была возможность потренироваться там, — приводит слова тренера корреспондент «Реального времени».

— Получится ли сыграть так, как сама будет играть «Перуджа» — на психологическом «расслабоне»?

— Я не знаю, как будет, я не Всевышний. Я знаю, что мы сделали и как готовились, и примерно знаю, что ожидать от моей команды.

— Домашняя публика будет давить или поможет?

— Очень надеюсь, что наша публика нас поддержит. Все билеты были проданы за 10 дней. Мы хотим праздник. Есть волнение.

Напомним, что полуфинальные поединки «Финала четырех» пройдут 12 мая в «Баскет Холле». «Зенит» сыграет с итальянской «Перуджей», а в другом полуфинале встретятся «Лубе Чивитанова» и «Кендзежин Козле». Финал состоится 13 мая.