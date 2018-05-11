Доход главы Мордовии в 2017 году снизился на более чем 500 тыс. рублей, до 2,7 млн рублей

По итогам 2017 года главы Мордовии Владимир Волков заработал 2,7 млн рублей. Это на 554,9 тыс. меньше, чем годом ранее (3,3 млн рублей).

Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале органов власти республики, в его собственности находятся три земельных участка площадью 1 175, 1 480 и 458 кв. м, жилой дом площадью 375,1 кв. м и квартира площадью 166,4 кв. м. В пользовании имеется земельный участок площадью 2 092,0 кв. м.

Супруга Волкова в 2017 году заработала 1,7 млн рублей. В ее пользовании находится недвижимость мужа.

Ранее сообщалось, что глава Мордовии Владимир Волков получил «двойку» в рейтинге губернаторов за 2018 год.