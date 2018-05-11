Российские и японские ученые проведут исследования в Татарском проливе

Российские и японские ученые направились в северную часть Японского моря для проведения комплексных исследований в Татарском проливе.



Отмечается, что в ходе экспедиции будут выявлены детальные особенности распределения газогеохимических полей углеводородных газов, гелия, водорода, аргона, азота и углекислого газа. Кроме того, предполагается «наметить новые перспективные зоны нефтегазогенерации и обнаружить скопления газогидратов», говорится в сообщении Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Отмечается, что экспедиция закончится 27 мая.

Ранее стало известно, что российские военные моряки во время кругосветных экспедиций и походов открыли 11 островов в разных частях Мирового океана.