В России зафиксировали лесные пожары площадью 63,5 тысячи га

В России зафиксировали 54 очага лесных пожаров общей площадью 63,5 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, передает ТАСС.

В четверг, 10 мая, пожарные ликвидировали 92 очага возгорания леса на площади 23,3 тыс. га. Наиболее сильные пожары зафиксированы в Амурской области, где горят около 36,4 тыс. га леса. Также крупные очаги были зарегистрированы в Хабаровском крае. Там площадь лесных пожаров составила 2,9 тыс. га.

Напомним, в предыдущие сутки борьба с возгораниями велась на 43 лесных участках, общая площадь, охваченная огнем, составила почти 54 тыс. га.