Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 7 тысяч гектаров

В России за сутки площадь лесных пожаров выросла на 7 тыс. га. Борьба с возгораниями велась на 43 лесных участках, общая площадь, охваченная огнем, составила почти 54 тыс. га. В предыдущие сутки российские леса горели на площади около 47 тыс. га.

Кроме того, 9 мая было потушено 56 лесных пожаров общей площадью почти 1,5 тыс. га, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

Напомним, в Татарстане с 30 апреля по 15 мая был введен особый противопожарный режим. Ранее правительство РТ на 4 млрд рублей увеличило финансирование госпрограммы по пожарной безопасности.