В Казани стоимость жилья за пять лет выросла на 15,5% — до почти 71 тысячи рублей за кв. м

В Казани с 2013 года цены на жилье выросли на 15,5% до 70,53 тыс. рублей за 1 кв. м. Также за последние 5млет цены на квартиры выросли в Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании Domofond.ru.

Вопреки ожиданиям, цены на квартиры в городах-организаторах чемпионата мира по футболу в 2018 году не выросли. Кроме того, по данным аналитиков, за последние 4 года стоимость жилья во многих городах снизилась. Так, самое большое снижение было зафиксировано в столице Мордовии Саранске — на 8,8%, передает «Коммерсантъ».

Напомним, Казань заняла 5-е место по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ-2018.