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Татарстан и Тунис договорились провести совместный деловой форум

02:33, 11.05.2018
Татарстан и Тунис договорились провести совместный деловой форум
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В сентябре этого года Татарстан посетит бизнес-делегация из Туниса. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с государственным секретарем по экономической дипломатии Министерства иностранных дел Туниса Хатемом Ферджани.

Кроме того, стороны достигли соглашения о проведении в республике татарстано-тунисского делового форума. Также бизнес-делегация из Туниса примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, передает пресс-служба президента РТ.

Во время беседы Ферджани передал Минниханову приветствие от имени правительства Туниса и поздравил с успешным проведением казанского саммита. Он заявил о необходимости более тесного взаимодействия Татарстана с Тунисом в рамках российско-тунисских отношений.

Минниханов поддержал госсекретаря, добавив, что в дальнейшем будет выработан план действий по активизации связей.

Подробнее о первом дне KazanSummit — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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