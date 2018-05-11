Татарстан и Тунис договорились провести совместный деловой форум

В сентябре этого года Татарстан посетит бизнес-делегация из Туниса. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с государственным секретарем по экономической дипломатии Министерства иностранных дел Туниса Хатемом Ферджани.

Кроме того, стороны достигли соглашения о проведении в республике татарстано-тунисского делового форума. Также бизнес-делегация из Туниса примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, передает пресс-служба президента РТ.

Во время беседы Ферджани передал Минниханову приветствие от имени правительства Туниса и поздравил с успешным проведением казанского саммита. Он заявил о необходимости более тесного взаимодействия Татарстана с Тунисом в рамках российско-тунисских отношений.

Минниханов поддержал госсекретаря, добавив, что в дальнейшем будет выработан план действий по активизации связей.

Подробнее о первом дне KazanSummit — в материале «Реального времени».

