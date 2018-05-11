Суд приговорил финансиста сирийских боевиков из Казани к четырем годам колонии

Приволжский окружной военный суд вынес приговор жителю Казани, гражданину Узбекистана Авазбеку Маматову, который обвинялся в финансировании воюющих в Сирии боевиков «Джебхат ан-Нусра» ( запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Маматов был признан виновным в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Согласно приговору, 26-летний гражданин Узбекистана осуществлял финансовую поддержку участников организации «Джебхат ан-Нусра».

В материалах дела сказано, что в августе 2017 года в салоне сотовой связи «Связной» в казанском торговом центре «Кольцо» Маматов перечислил 12 тыс. рублей «с целью материально поддержать деятельность на территории Сирии незаконного вооруженного формирования». Деньги были переведены в Стамбул некоему человеку, который являлся посредником.

Приволжский окружной военный суд назначил Маматову 4 года колонии общего режима. Свою вину гражданин Узбекистана полностью признал и раскаялся в содеянном.

Напомним, что «Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за сбитый в феврале этого года в Сирии российский самолет Су-25. Пилот погиб при ведении боя с террористами. Ему присвоено звание Героя России посмертно.