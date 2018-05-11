Гендиректор «Аль-Джазиры» объявил о своей отставке

Генеральный директор телеканала «Аль-Джазира» Ясир Абу Хиляля объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я подал в отставку. Это было третье по счету прошение об отставке за время моей работы в качестве директора в течение четырех лет, и глава совета директоров шейх Хамад бен Самир оказал мне честь принять ее», — заявил Ясир Абу Хиляля.

По его словам, работа на «Аль-Джазире» «заслуживает написания книги и является предметом гордости».

Он также отметил, что телеканалу удалось преодолеть тяжелые времена, связанные с введением блокады против Катара четырьмя арабскими странами.

При этом Ясир Абу Хиляля не уточнил причины ухода с поста гендиректора телеканала, заявив, что «не прощается с «Аль-Джазира» полностью».