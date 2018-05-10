В Москве обнаружили мертвым 18-летнего саксофониста Матвея Шерлинга

Российский саксофонист Матвей Шерлинг найден мертвым в Москве. Тело 18-летнего музыканта обнаружили в квартире на Большой Никитской улице, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что тревогу поднял отец молодого человека, который не смог дозвониться до сына. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили тело юноши в одной из комнат.

Как рассказали в полиции «Ленте.ру», следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия. По предварительным данным, ей стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат Vl Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».



Напомним, что в прошлом году в 38 лет умер заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган.