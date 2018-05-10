Ольга Сосина и Николь Чупкова продлили отношения с уфимской «Агиделью»
Уфимская «Агидель» подписала новые контракты с лидерами нападения Ольгой Сосиной и Николь Чупковой, сообщает пресс-служба женского хоккейного клуба.
Соглашения с форвардами, которые помогли уфимской команде впервые выиграть Кубок Женской хоккейной лиги, рассчитаны на три сезона.
Напомним, «Агидель» в нынешнем сезоне впервые стала чемпионкой — выиграла в финальной серии плей-офф со счетом 3:0 у многократных чемпионов страны — «Торнадо» из Дмитрова.
Статистика Ольги Сосиной в ЖХЛ: 84 матча, 175 (75+100) набранных очков, показатель полезности +115, штрафных минут — 115.
Николь Чупкова имеет такие показатели: 80 матчей, 114 (56+58) набранных очков, показатель полезности +104, штрафных минут — 46.
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