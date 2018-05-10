В России утвердили нацстандарт на жидкости для вейпов

Росстандарт утвердил национальный стандарт на жидкости для вейпов. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на приказ ведомства.

ГОСТ «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия» вступит в силу 1 июня 2018 года. Он определяет, что такое жидкость для вейпов и каковы требования к ее упаковке. При этом стандарт является добровольным.

Ведомство предлагает использовать для жидкости никотин с чистотой не ниже 98%, дистилированный пищевой глицерин, высокоочищенный пропиленгликоль.

Также в ГОСТе сказано, что флаконы должны продаваться запечатанными. На упаковке должно быть написано «Никотин вызывает зависимость» «прописными буквами черного цвета четким легко читаемым шрифтом».

Напомним, что о появлении ГОСТа на жидкости для вейпов стало известно в ноябре прошлого года. Он разработан ВНИИ табака, махорки и табачных изделий.