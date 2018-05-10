Всемирный конгресс татар обвинили в использовании рисунка без указания авторства

Художник-иллюстратор Гузель Гарипова разместила в Facebook пост со словами «Теперь Конгресс татар решил украсть мои иллюстрации. И сверху прилепил свой логотип! Брависсимо!». Девушка обвиняла конгресс в использовании ее рисунков без авторских прав.

Первым об ошибке узнал заместитель руководителя исполкома ВКТ Табрис Яруллин:

— Мы дружим с Гузель, работали по двум проектам, поэтому я сразу увидел ее пост и передал информацию в управление, написал нашим.

Начальник информационного управления конгресса Гульназ Шайхиева пояснила, что на одном из сайтов был размещен материал о том, как изучить татарский язык, а также иллюстрация Гузель Гариповой.

«Так как эта статья представляет интерес для татарского мира мы в форме рерайта разместили ее на сайте Всемирного конгресса татар и соответственно картинку тоже. При этом указали как положено источник, из которого взят материал. Как только к нам обратились с просьбой удалить картинку, мы это тут же сделали, так как уважаем авторские права. С автором переговорили», — отметила Гульназ Шайхиева.

Сама художница, чьи рисунки разместили без подписи, признается, что «думала о том, чтобы готовить иск».

— Скриншоты использования иллюстраций остались, а это зафиксированный факт нарушения авторских прав. Сейчас консультируюсь с юристами в области авторских прав и интеллектуальной собственности. Хотела бы отметить, что это делается не ради раздувания скандала или самопиара, и не ради получения материальной компенсации. Цель в том, чтобы люди, работающие с визуальным контентом, внимательнее и уважительнее относились к интеллектуальной собственности, хорошо знали правила использования таких материалов. Со мной и с моими коллегами это происходит далеко не в первый раз, — пояснила «Реальному времени» Гузель Гарипова.

С ее слов, в конгрессе оплошность объяснили тем, что недоглядели. При этом в конгрессе ей уже предложили проектное сотрудничество. На сайте издания Enter, откуда конгресс взял иллюстрацию, работа художника также была размещена без ее разрешения. «Но потом главред принес извинения и удалил картинки», — добавила Гарипова.