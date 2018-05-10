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Суд отказался повторно рассматривать просьбу СК о переводе Малобродского под домашний арест

13:26, 10.05.2018
Суд отказался повторно рассматривать просьбу СК о переводе Малобродского под домашний арест
Фото: sledcom.ru

Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии».

Оставить ходатайство без рассмотрения просила прокуратура. Защита Малобродского сообщила на заседании об ухудшении его здоровья, передает «Медуза».

Напомним, первый раз следствие ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест по состоянию здоровья в апреле. Против этого выступала прокуратура. 27 апреля Басманный районный суд отказался изменить ему меру пресечения.

Происшествия
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