Суд отказался повторно рассматривать просьбу СК о переводе Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии».



Оставить ходатайство без рассмотрения просила прокуратура. Защита Малобродского сообщила на заседании об ухудшении его здоровья, передает «Медуза».

Напомним, первый раз следствие ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест по состоянию здоровья в апреле. Против этого выступала прокуратура. 27 апреля Басманный районный суд отказался изменить ему меру пресечения.