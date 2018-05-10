Курбан Бердыев: «Даже Гвардиоле в Англии понадобился год на выстраивание позиционной атаки»

Фото: Максим Платонов

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча с «Краснодаром» ответил на вопросы журналистов.

— Курбан Бекиевич, насколько сложно готовить команду к обычному матчу, который ничего уже не решает?

— Он не обычный, потому что это последний матч сезона. И против «Краснодара», команды, которая играет в атакующий футбол, к чему мы тоже стремимся. Так что для нас это очень интересный матч в плане результата и самой игры.

— Сегодня стало известно, что «Тосно», скорее всего, лишится места в еврокубках. Не жалеете, что не удалось занять шестое место?

— Во-первых, обидно, что команды, которые прошли долгий путь, лишают лицензирования. Хотя я надеюсь, что там все образуется. И второе, конечно, шестое место дает право на еврокубки. И если бы мы не потеряли очки, которые нам очень необходимы, в ситуациях, когда у нас были проблемы с организационными моментами, то могли бы бороться до конца. Но в любом случае этот вопрос все равно остался бы открытым.

— «Рубин» заметно прибавил по весне, но почему все-таки не удалось победить дома «Ростов», «Уфу»?

— Ну вы же видели, что, самое главное, моменты были. Но мы должны понимать, если говорить о позиционной обороне, то ее легче выстраивать, нежели позиционную атаку. Я уже говорил, даже Гвардиоле в Англии на это понадобился год, даже при наличии у себя топовых игроков. У нас таковых нет, но тем не менее мы к этому стремимся, и думаю, что на следующий год нам удастся наладить атакующий футбол. Хотя опять же все зависит от состава, который будет, селекции и т.д.



— С момента проводов Карадениза прошла уже неделя, может, уже есть ясность, будет он тренером «Рубина» или нет?

— Ясности нет, потому что мы договорились с ним поговорить после чемпионата.

— Вы говорили, что надо сохранить нынешний состав, но в команде есть много возрастных игроков.

— Мы после игры прямо на поле разговаривали с Семаком, он удивлялся Навасу и говорил, что такие, как Цезарь и Березуцкие, — сильнейшие на сегодняшний день защитники в Премьер-лиге. Это действительно так. А паспортные данные я никогда не смотрел и не буду.

— Вопрос в том, есть ли у вас на примете ребята, способные их заменить?

— Из нашего бюджета сложно найти. Тем более Навасу.

— Может быть, молодежь какая на подходе?

— Нет, есть у нас обойма, которую мы просматриваем. И россияне, и иностранцы, из первой и второй лиги тоже. Все это мы делаем и работаем над этим.

— А Навасу будет сделано предложение от тренерского штаба?

— Будет, но захочет ли остаться и на эти финансовые условия? Но мы пока не можем назвать конкретно свои финансовые условия.

— В Краснодаре мы увидим молодежь?

— Может быть, Шекари и, может, Голдобина.

— С Ахметовым уже окончательно расстались?

— Да. Очень жалко, что его нет у нас в команде, потому что это действительно талантливый парень. Но коль он слушает агентов, что уж? — передает слова Бердыева корреспондент «Реального времени».