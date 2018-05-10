Врио губернатора Самарской области встретился с игроками и тренерами «Крыльев Советов»

Сегодня днем на базе «Крыльев Советов» после тренировочного занятия у команды состоялась встреча с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

На встрече присутствовали игроки, тренерский и административный штаб основного состава, а также руководители клуба. Дмитрий Азаров поздравил самарскую команду с выполнением задачи на сезон и удачной игрой на новом стадионе «Самара Арена», а также пожелал победы в заключительной игре в ФНЛ.

Глава Самарской области заверил команду, что регион и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку «Крыльям», сообщает официальный сайт клуба.

Игрокам были вручены памятные сувениры, а Дмитрию Азарову и Дмитрию Шляхтину подарили клубные футболки и мячи с автографами.

Напомним, ранее главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов рассказал о планах на межсезонье после выхода в РФПЛ.