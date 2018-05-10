Прокуратура Челнов обнаружила задолженности УК на сумму 310 миллионов рублей

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выяснилось, что 17 управляющих компаний имеют задолженность на общую сумму в размере 310 млн рублей. Из них: за тепловую энергию — 200 млн руб.; водоснабжение — 86 млн руб.; электроснабжение — 24 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры РТ отметили, что подобная ситуация создает угрозу прекращения поставок энергоресурсов добросовестным потребителям. В адрес руководителей таких организаций были внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее стало известно, что жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по прямым договорам.