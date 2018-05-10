Россию обязали заплатить украинским компаниям за потерю активов в Крыму 159 миллионов долларов

Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России около 159 миллионов долларов по иску украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ.

Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года — даты подписания Путиным указов о присоединении Крыма, передает Law360.

Отмечается, что официально суд объявил о вынесении решения 9 мая, не уточняя деталей о присужденной компенсации.



Ранее «Нафтогаз Украины», не называя суммы, уже сообщал, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.

