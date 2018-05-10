Форвард «Ак Барса» Никита Язьков подписал контракт с «Металлургом»

Форвард «Ак Барса» Никита Язьков принял предложение магнитогорского «Металлурга» и подписал контракт со «сталеварами» на 2 года. Об этом сообщает официальный сайт уральского клуба.

Казанский «Ак Барс» в обмен получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Никита Язьков провел в составе казанцев 37 матчей регулярного первенства, в которых набрал 9 (8+1) очков при показателе полезности +13. В матчах Кубка Гагарина форвард не участвовал, поскольку получил травму руки в начале февраля.

Напомним, что ранее «Реальное время» цитировало слова Никиты Язькова, который утверждал, что не хочет уходить из казанского клуба, а последнее слово за «Ак Барсом».