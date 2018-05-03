Никита Язьков: «Ничего не знаю об интересе «Металлурга». Моя душа в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» во время стрима для болельщиков на своей странице в Instagram опроверг интерес к себе со стороны магнитогорского «Металлурга».

«Мое сердце и душа в «Ак Барсе». Сейчас работаем над этим. А остальное не от меня зависит. Видимо, в клубе какой-то свой план, — заявил Никита Язьков в прямом эфире. — А с рукой у меня нормально. Еще месяц подождать, и приступлю к полноценным тренировкам», — пообещал форвард, отвечая на вопросы болельщиков.

Напомним, что Никита Язьков выбыл на пять месяцев, получив травму запястья. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего 9 (8+1) очков в 37 матчах в регулярном розыгрыше КХЛ.